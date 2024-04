Ex Pavan, i genitori della scuola slovena inviano una lettera di protesta a Dipiazza e alla Lodi

TRIESTE - Questione ex Pavan ancora sugli scudi, nonostante la demolizione avvenuta. Ed è proprio quest'ultima su cui si è posta l'attenzione, questa volta da parte dei genitori delle scuole slovene di via Frausin, situate proprio davanti al fabbricato demolito nei giorni scorsi. Come segnalato da una nota del comitato Insieme San Giacomo, le rappresentanti dei genitori dell’istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena di San Giacomo hanno scritto al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e all’assessore Elisa Lodi lamentando il grave disagio e le forti preoccupazioni delle famiglie per la polverosa, rumorosa e pericolosa demolizione dell’antistante edificio di via Frausin 7, chiedendo come mai non sono stati effettuati a scuole chiuse e comunque senza le necessarie misure protettive per alunni, personale scolastico e genitori e contestando la privazione del campo coperto da pallacanestro e dell’attiguo giardino, unico spazio protetto all’aperto, utilizzato dalle tre scuole fino a dicembre 2023 per attività motorie e lezioni all’aria aperta.

La lettera

Le due rappresentanti dei genitori, Valentina Sancin e Laura Sgubin, hanno sottolineato nella missiva che "nel momento del crollo del tetto dell’edificio, la scuola ha tremato come in presenza di un terremoto" e che "il rumore durante le lezioni era tutt’altro che trascurabile. Le finestre della scuola sono rimaste chiuse per tutta la durata dei lavori di demolizione, cosa che non favorisce un ambiente salubre e adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni". Le due mamme si sono chieste anche "se sarà così per tutta la durata del cantiere" e "perché non aspettare il ponte e procedere rispettando famiglie, personale e dirigente scolastica". Sempre le due donne, in rappresentanza dei genitori, hanno anche evidenziato che "nel pomeriggio del 3 aprile la demolizione dell’edificio in via Frausin ha ripreso proprio alle 15.30, ossia in occasione dell’uscita pomeridiana dei bambini dalla scuola dell'infanzia, nonostante sia stato garantito che la demolizione non avrebbe interessato il lato strada. Alcuni genitori sono usciti dalla scuola con i propri figli e sono dovuti scappare a gambe levate tra polvere e detriti coprendosi naso e bocca mentre la ruspa demoliva parte dello stabile. Avrebbero almeno potuto attendere la fine delle lezioni e l’uscita di tutti i bambini". Alla lettera inviata a Dipiazza e alla Lodi sarebbe stato anche allegato un video con i disagi e le testimonianze.