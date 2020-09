Lettera minori non accompagnati, Serracchiani: "Situazione già esposta al Viminale"

"Abbiamo già esposto formalmente al Viminale la situazione dei minori non accompagnati in Fvg, sottolineando le criticità per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli e meno attrezzati. La visita del ministro può contribuire a risolvere alcuni problemi organizzativi nell'immediato, mentre per altri aspetti connessi a competenze e trasferimenti occorrerà prendere delle iniziative a livello normativo". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) in merito alla lettera inviata alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dai sindaci dei Comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia sui problemi causati dall'alto numero di minori migranti. "Importante è la collaborazione di tutti i livelli istituzionali e quindi mi aspetto che la Regione non si limiti a presentare la lista delle richieste al Governo ma dica come è pronta a dare una mano".

