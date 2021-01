Una lettera del Papa per i 50 anni di sacerdozio di don Malnati

“Continui a vivere il suo sacerdozio con gioia ed entusiasmo, e continui a divulgare l’insegnamento dei Pontefici”. Sono parole di Papa Francesco per Monsignor Ettore Malnati, che ha appena festeggiato 50 anni di sacerdozio e che ha appunto ricevuto a tal proposito una missiva firmata a mano dal pontefice stesso. Come riporta un servizio di Telequattro, Don Ettore ha dichiarato che il papa conosce Trieste per ragioni collegate alla sua infanzia. Da bambino, infatti, il pontefice viveva a stretto contatto con alcune famiglie triestine emigrate in Argentina.