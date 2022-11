Giovane morto in cella a Udine, esito dell'autopsia nelle prossime settimane

TRIESTE - Per i risultati dell'autopsia sul corpo del giovane Leudy Gomez Rodriguez, il ventiduenne di origini dominicane trovato morto in una cella del carcere di via Spalato a Udine lo scorso 7 novembre, bisognerà aspettare. Ci potrebbero volere, secondo quanto si apprende, alcune settimane, forse addirittura arrivare al 2023. L'esame autoptico è stato disposto dal pubblico ministero Barbara Loffredo della Procura della Repubblica di Udine, ed è stato svolto la scorsa settimana alla presenza del consulente tecnico Carlo Moreschi. Da una prima e provvisoria ricostruzione, la causa del decesso sarebbe riconducibile all'asfissia. Le modalità della morte di Leudy non convincono però la famiglia. Raggiunte da TriestePrima, la madre Lucrecia e la fidanzata Asia, avevano dichiarato la volontà di arrivare a verità. "Mi aveva detto che non aveva neache un lenzuolo per coprirsi, ma poi ci hanno detto che ha usato un lenzuolo" così la fidanzata di Leudy. Per il momento, i legali che assistono la famiglia mantengono la prudenza: "Attendiamo i risultati dell'autopsia".