Eutanasia: corteo e consegna delle firme in Regione per la campagna "Liberi subito"

TRIESTE - L'Associazione Luca Coscioni si prepara a consegnare in Consiglio regionale le Venerdì prossimo 11 agosto le Cellule dell' Associazione Luca Coscioni del Friuli Venezia Giulia depositeranno presso il Consiglio Regionale le oltre 8000 firme raccolte (2600 dalla provincia di Pordenone, 2200 daTrieste, 1700 Gorizia, 1600 Udine) per la campagna "Liberi Subito", raccolte dal 25 marzo. SI richiede alla Regione di presentare una proposta di legge che indichi procedure, tempi certi e gratuità, per le persone gravemente malate e sofferenti che intendono richiedere l'accesso alla morte volontaria assistita, come previsto dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. @associazionelucacoscioni.it>

La consegna sarà preceduta da un corteo com ritrovo alle 10.00 in Piazza Cavana, per poi percorrere Piazza Hortis, Via Torino, Piazza Venezia, Rive fino al Canal Grande, quindi Piazza Ponterosso, Piazza S. Antonio nuovo, Via San Lazzaro, Via delle Torri, Piazza San Giovanni, Via Carducci terminando in Piazza Oberdan dove, alle 11.00 verranno depositati gli scatoloni contenenti le firme negli uffici del Consiglio Regionale. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare "a questo importante evento che, anche alla luce della recente pronuncia favorevole di Asugi nei confronti della verifica dei requisiti della signora "Anna", rappresenta un importante tassello per rendere concreto il diritto di poter scegliere di mettere fine alle proprie sofferenze in maniera libera e consapevole". Lo dichiara Matteo Mainardi, membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni. Dal gennaio 2013 coordina la campagna Eutanasia Legale. Ha organizzato la raccolta firme per la proposta di legge popolare che nel 2017 ha portato all’approvazione della legge sul Testamento Biologico e nel 2021 ha coordinato la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale. @associazionelucacoscioni.it>