Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva recitato in Easy, il film del triestino Andrea Magnani

Libero De Rienzo, attore di origine napoletana con alle spalle lavori importanti, è morto all'età di 44 anni. Dopo la celebrità raggiunta grazie a Santa Maradona e a Smetto quando voglio, il 44enne residente a Roma aveva recitato anche in Easy, un viaggio facile facile, film del regista triestino Andrea Magnani. Aveva debuttato al cinema grazie a Pupi Avati che l'aveva diretto in La via degli angeli, mentre proprio per il ruolo ricoperato in Sana Maradona aveva ricevuto il David di Donatello per il migliore attore non protagonista. Lutto quindi nel mondo del cinema italiano, che attraverso i messaggi apparsi sui social ha voluto stringersi attorno alla famiglia.