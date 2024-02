Tenta di dare fuoco all'auto dell'ex datore di lavoro: denunciato

MONFALCONE - Un cinquantottenne già noto alle forze dell’ordine e residente a Monfalcone è stato denunciato dai carabinieri per avere tentato di appiccare il fuoco all’auto di proprietà del suo ex datore di lavoro. I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 14 gennaio scorso. Due carabinieri in borghese hanno sorpreso l'uomo lungo la via Marziale. L'uomo ha quindi tentato di allontanarsi a piedi fingendo di trovarsi lì per caso, ma è stato prontamente raggiunto dai due militari. Ogni tentativo di dissimulare le tracce del reato è stato poi vano, considerato che nella sua disponibilità l’uomo aveva ancora un accendino e poco distante da lui aveva lasciato cadere una tanica contenente due litri di benzina. Vicino allo sportello anteriore lato passeggero della vettura, inoltre, i militari hanno rinvenuto l’innesco, che hanno provveduto a sequestrare unitamente al restante materiale. Condotto in caserma, il responsabile del tentativo di incendio ha ammesso che il mezzo a cui era in procinto di dare fuoco apparteneva all’ex datore di lavoro, responsabile, a suo dire, di averlo ingiustamente licenziato. L’intervento provvidenziale dei due carabinieri ha scongiurato il verosimile incendio della macchina e delle altre numerose autovetture presenti nelle vicinanze.