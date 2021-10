Gli studenti tornano in piazza, centinaia in corteo, centro bloccato

Almeno 500 studenti sono scesi in piazza nella mattinata di oggi 12 ottobre per protestare contro le precarie condizioni in cui si trova l'edilizia scolastica triestina. Dopo l'evacuazione della succursale del liceo Petrarca di largo Sonnino e l'individuazione delle aule di via Tigor come alternativa (tra una settimana il trasloco), gli studenti non ci stanno e portano la protesta nelle strade cittadine. Numerosi gli istituti rappresentati all'interno del corteo. Tra gli slogan apparsi sugli striscioni in prima fila è apparso l'orami celebre "Tra le macerie costruiamo il nostro futuro".