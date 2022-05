Trieste abbraccia la violinista esclusa, Lidia Kocharyanha in città a luglio

Il direttore artistico dell'Ars Nova International Music Competition, di fronte all'atto discriminatorio verso i musicisti russi recentemente esclusi dal Concorso Rodolfo Lipizer di Gorizia, ha deciso di invitare il 3 luglio a Trieste, come special guest al concerto e finale di gala al Concorso Ars Nova International Music Competition, la violinista Lidia Kocharyan russa di origine armena che è stata esclusa dal concorso per il solo motivo di essere nata a San Pietroburgo. Con grande soddisfazione Lidia Kocharyanha accettato l'invito per testimoniare i valori di cittadinanza europea che ha sempre perseguito. il concorso che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo si svolgerà quest'anno a Trieste dal 19 giugno al 3 luglio 2022 ed è dedicato a studenti di musica classica fino a 19 anni delle seguenti sezioni strumentali: pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto, violoncello e musica da camera.