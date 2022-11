Le stelle della cucina LifeClass: i preparativi per il campionato mondiale di cucina “Villeroy & Boch Culinary World Cup” si terranno a Portorose

Prescelti chef sloveni, che fanno parte della Federazione slovena cuochi, tra i quali anche due componenti del team LifeClass, si riuniranno a Portorose in Slovenia, presso il ristorante Salina, del LifeClass Hotels & Spa. I preparativi per uno dei più grandi e prestigiosi campionati mondiali di cucina, che quest’anno si terrà a Lussemburgo dal 26.11 al 3.12.2022, proporrà infatti un menu di gara che sarà a disposizione agli ospiti a Portorose in una serata a tema, venerdì 4/11/2022 e sabato 5/11/2022 alle 18.30. Al prestigioso concorso di Lussemburgo quest'anno gareggeranno 15 squadre nazionali e 15 squadre giovanili.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato all'evento oltre 14 000 visitatori, tra cui il Primo Ministro del Lussemburgo e il Sindaco della città. I visitatori del concorso, aperto al pubblico, possono provare i menu, se prenotano in tempi brevi. I menu che le squadre presentano fanno infatti il tutto esaurito dopo poche ore dall'annuncio da parte degli organizzatori. Al campionato partecipa anche la squadra di cucina slovena, composta dai membri più preparati e creativi della Federazione slovena cuochi.

Tutti i membri della squadra hanno gareggiato per anni in competizioni slovene e internazionali - tra i membri ci sono la pluripremiata pasticcera Meta Kocjan?i? e lo chef Bla? Vodopivec che fanno parte del team LifeClass di Portorose. La squadra è composta anche da Gašper Ka?i?nik, Grega Rode, Boštjan Volk e il capitano Martin Blejec, che in precedenza si era già qualificato per il campionato mondiale a Lussemburgo e per le Olimpiadi di cucina di Erfurt. Negli ultimi anni la Nazionale ha già vinto diverse medaglie e riconoscimenti, motivo per cui, per i già ottimi chef, anche quest'anno i preparativi per novembre sono molto intensi.

Al campionato dovranno infatti preparare un menu di tre portate nel programma "Hot kitchen Restaurant of Nations, dal vivo per 110 persone. Il menu prende il nome dal tema scelto, che deve riflettersi in tutte le fasi di preparazione, presentazione e sapori dei piatti preparati dal team. Vi state chiedendo quale menu presenterà la squadra slovena e sarà a vostra disposizione nel ristorante Salina* di Portorose il 4/11 ed il 5/11/2022?

PRIMO Salmone sous vide con glassa di miso, salsa umami, purè di lenticchie nere al nero di seppia, vitlof, tacos con tartare di salmone, salsa olandese all'arancia, latticello, olio all'aneto.

SECONDO Lombo di agnello in crosta di nocciole, purè di pastinaca arrostita, carotine glassate con briciole di carote, broccoli all'amaranto, terrina di patate, spalla di agnello fritta con briciole di pomodoro, cipolla ripiena di funghi porcini, jus di agnello.

DESSERT Sfumature di uva Vinakoper fornirà un superbo accompagnamento di vini selezionati. Informazioni e prenotazioni: - Prezzo menu con vini in abbinamento 60 € a persona. La partecipazione richiede una prenotazione, indicando il giorno desiderato, all'indirizzo booking@lifeclass.net o al numero di telefono 00386 40 457 442 o al 00386 5 692 9001. I posti sono limitati.