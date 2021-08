Prima la rissa in spiaggia, poi l'aggressione a un vigile urbano: nei guai giovani triestini

Prmia la rissa in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, davanti alla Terrazza a Mare, tra due gruppi di giovani e poi l'aggressione ad un vigile urbano. Protagonsti dell'episodio che si è verificato nella serata di ieri 28 agosto, intorno alle 23.30, un gruppo di ragazzi di origine triestina. Il litigio tra i due gruppi è degenerato in una violenta rissa: sono intervenuti su chiamata gli agenti della polizia locale che sono prontamente intervenuti per dividere i giovani, a quanto sembra sotto l'effetto dell'alcol. E' in questi frangenti che uno degli agenti è stato aggredito e a causa dell'aggressione ha subito varie contusioni. L'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti ed è stato dimesso oggi con una prognosi di 7 giorni. Attualmente è in corso un'indagine per individuare gli aggressori.