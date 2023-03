Caso Resinovich, il 5 giugno l'udienza verità sulla morte di Liliana

TRIESTE - La verità arriverà 516 giorni dopo il ritrovamento del suo cadavere. Il 5 giugno prossimo alle ore 9, secondo quanto pubblicato da Il Piccolo, è la data in cui il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti si esprimerà sul caso della morte di Liliana Resinovich, la sessantatreenne sparita da casa il 14 dicembre 2021 e rinvenuta cadavere, all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, il 5 gennaio dell'anno dopo. Le strade percorribili, a questo punto, sono due. La Procura della Repubblica, attraverso il pubblico ministero Maddalena Chergia, chiede di derubricare il caso a suicidio così da chiuderlo definitivamente; dall'altro lato, le richieste di opposizione avanzate dal marito Sebastiano, dal fratello Sergio e dalla nipote Veronica, putnano a tenere alta l'attenzione e a convincere il gip a disporre nuove indagini. L'udienza è fissata a porte chiuse in Camera di Consiglio.