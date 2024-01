Caso Resinovich, la nuova autopsia a Milano il 15 febbraio

TRIESTE - La nuova autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich verrà effettuata a Milano il prossimo 15 febbraio. Il corpo, presumibilmente, verrà riesumato qualche giorno prima degli esami autoptici. Dal cimitero di Sant'Anna a Trieste la salma verrà quindi trasportata nel capoluogo lombardo dove, presso i laboratori dell'Istituto di medicina legale di via Mangiagalli, verranno poi svolte le analisi del caso. La notizia è stata diffusa questa mattina nel capoluogo giuliano dove erano presenti i consulenti di parte nominati dalla procura e ai quali è stato ufficialmente conferito l'incarico.

Nella stanza della dottoressa Chergia

Nell'ufficio della dottoressa Maddalena Chergia, pubblico ministero titolare del fascicolo aperto per omicidio, sono entrati gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo Bevilacqua e la Federica Obizzi dell'Associazione Penelope, legale della famiglia Resinovich. Oltre agli avvocati erano presenti anche Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, membri dello staff della dottoressa Cristina Cattaneo che si occuperanno del nuovo esame autoptico. La Cattaneo non si è vista. Nella stanza del pubblico ministero ha fatto capolino - per alcuni istanti - anche il procuratore capo Antonio De Nicolo.

Le richieste di Penelope

"Abbiamo sottolineato - così la Federica Obizzi - la necessità di considerare tutti gli altri elementi emersi fino ad oggi, ovvero la dattiloscopia, la tossicologia, la criodinamica, oltre all'autopsia psicologica. Tutto ciò serve ad identificare quanto accaduto". I legali della famiglia Resinovich hanno confermato il coinvolgimento dei consulenti di parte. Agli esami che verrano svolti a Milano avranno quindi la possibilità di interagire anche Vittorio Fineschi, il professor Stefano D'Errico, Fabiola Giusti e Mauro Bacci. Quest'ultimo ha competenza per la medicina legale per conto dell'avvocato Antonio Cozzi, legale che difende la cugina di Liliana, Silvia Radin. L'incarico all'agenzia di pompe funebri che si occuperà della riesumazione deve essere ancora conferito.