"Mai dubitato delle indagini, condividiamo richiesta di archiviazione"

TRIESTE - "Condividiamo le conclusioni della procura di Trieste della cui attività investigativa non abbiamo mai dubitato. Ovviamente ci riserviamo di leggere tutti gli atti del fascicolo per valutare, eventualmente, con l'ausilio di nostri esperti, se e in quali termini le conclusioni della procura possano necessitare di ulteriori approfondimenti". Le parole, rilasciate all'agenzia Adn Kronos, sono quelle di Alice e Paolo Bevilacqua, e Vincenzo Martucci, avvocati di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich sul cui caso è giunta oggi 21 febbraio la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Trieste. L'ultima parola, adesso, spetterà ad un gip, che valuterà se archiviare oppure ordinare nuove indagini.