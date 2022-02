Caso Liliana Resinovich, il fratello Sergio ha revocato l'incarico all'avvocato Fadalti

L'uscita televisiva in cui aveva rivelato i dettagli del promemoria preparato per la Procura da Sergio Resinovich non è andata giù alla famiglia. Per questo motivo, il fratello di Liliana ha deciso di revocare l'incarico a Luigi Fadalti, noto penalista trevigiano che da qualche tempo aveva preso in carico il caso che sta tenendo col fiato sospeso tutta l'Italia. La decisione è giunta nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16. Questa mattina gli amici più stretti e i famigliari di Liliana (tranne il marito Sebastiano) si sono dati appuntamento al cimitero per una breve ma intensa commemorazione davanti alla tomba della sessantatreenne. Oggi 14 febbraio, infatti, ricorrono i due mesi esatti dalla sua scomparsa. Il nome del legale che prenderà il posto di Fadalti non è stato ancora reso noto.