Insetti sul cadavere di Lilliana, i legali della famiglia: "Dicono molto sulla morte"

TRIESTE – Sul cadavere di Liliana Resinovich è stata individuata una popolazione di insetti che non trova spazio tra le pagine della consulenza medico-legale depositata in Procura. A sostenere un dato che “può suggerire molto” soprattutto “sulla datazione della morte” e su eventuali sviluppi del caso, sono i legali della famiglia della sessantatreenne triestina, scomparsa il 14 dicembre 2021 dalla sua casa di via Verrocchio e ritrovata morta dentro due sacchi neri, il 5 gennaio successivo. “È un dato entomologico che abbiamo richiesto venga approfondito” ha specificato l’avvocato Federica Obizzi.

Il giallo va avanti

Un caso, quello della morte della moglie di Sebastiano Visintin, che assume sempre di più i contorni del giallo e che da mesi tiene l’Italia col fiato sospeso. Nella consulenza medico-legale firmata dai dottori Cavalli e Costantinides, si può leggere come manchi sia una “evidente fauna cadaverica tipo insetti” che la presenza di “insetti saprofagi o di loro larve, specialmente di Ditteri”. “Il caso è molto complesso – afferma Federica Obizzi -, ma, seppure nel totale rispetto della mole di lavoro effettuata dalla Procura, siamo del parere che vada approfondita la presenza di popolazioni di insetti sul cadavere di Liliana”.

Il cadavere e una domanda precisa

Dopo aver visionato le foto del cadavere della sessantatreenne triestina, i legali della famiglia Resinovich hanno chiesto formalmente la valutazione del dato, anche per rispondere ad una precisa domanda, forse in grado di indirizzare il lavoro d’indagine: “Se fosse stato individuato e analizzato in sede (il dato entomologico ndr), non sarebbe stato opportuno inserirlo proprio nella relazione finale, per confutare o confermare la datazione della morte della povera Liliana?”.

Le indagini proseguono

Insomma, un elemento che fino ad oggi sarebbe rimasto all’oscuro, o che forse fa parte dell’attività di indagine coordinata dalla dottoressa Maddalena Chergia e condotta dalla Squadra mobile della questura di Trieste. Non è detto, infatti, che la Procura giuliana non abbia già lavorato sulla popolazione di insetti che secondo i legali si trovavano sul cadavere. “Questo dato può suggerire molto – conclude la Obizzi –, anche sulla localizzazione del corpo o di eventuali spostamenti dello stesso. Non abbiamo a disposizione reperti, ma solo fotografie, quindi chiedere che venga approfondito questo dato è l’unica cosa che, al momento, possiamo fare”.