Dopo quattro mesi le analisi sui cellulari di Liliana, poi il liquido della bottiglietta: gli sviluppi sul caso

Il contenuto dei cellulari di Liliana Resinovich verrà analizzato dopo la nomina del consulente informatico che avverrà a Trieste il prossimo 27 aprile alle 12. Qualche giorno dopo, più precisamente il 6 maggio prossimo, sarà invece la volta dell'analisi del liquido della bottiglietta, che dovrebbe essere sottoposta a test a Roma. Due esami importanti che potrebbero far luce sul giallo che da quel maledetto 14 dicembre tiene l'Italia col fiato sospeso. Dalle analisi dei telefonini - che la Squadra Mobile della questura di Trieste aveva sequestrato nove giorni dopo la scomparsa della sessantatreenne triestina - potrebbero emergere particolari importanti per il prosieguo delle indagini, come pure dal contenuto del liquido della bottiglietta trovata addosso a Liliana il giorno del suo ritrovamento.

Sul fronte degli sviluppi - forse anche ad una certa narrazione - si era parlato di una presunta lettera scritta da Liliana e scomparsa, anche se, al momento, non sono emersi riscontri oggettivi su questo. Tra comparsate televisive ed indagini di polizia, gli inquirenti continuano il lavoro sul fascicolo ufficialmente aperto per sequestro di persona. Nell'indagine non ci sono indagati. La speranza della famiglia di Liliana è che da questi esami si possa finalmente far chiarezza sulle reali cause del decesso. Dopo che gli esami obiettivi non hanno dato indicazioni significative dal punto di vista della verità, il caso Resinovich potrebbe essere di fronte ad un bivio. Tra cinque giorni, il 26 aprile, Liliana avrebbe compiuto sessantaquattro anni.

