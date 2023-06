Sterpin dovrà chiarire perché non ha parlato di via Giulia e via Slataper

TRIESTE - Le nuove indagini disposte dal gip Luigi Dainotti sul caso della morte di Liliana Resinovich dovranno far luce anche sulla soffitta di via Slataper 22 e sul vano magazzino all'interno del cortile di via Giulia 34, indicati da Claudio Sterpin come "luoghi di incontro" tra lui e la sessantatreenne triestina. L'ex atleta triestino aveva dichiarato la loro esistenza solamente lo scorso 21 aprile, attraverso il deposito di una memoria difensiva sul caso. Il gip, nella lunga lista di richieste funzionali alle nuove indagini, chiede che Sterpin chiarisca "dettagliatamente" cosa avveniva in quegli immobili e, soprattutto, motivi le ragioni per le quali "non ne abbia originariamente fatto menzione agli inquirenti".

Le dichiarazioni di Sterpin

Lo scorso 7 giugno l'anziano triestino era stato sentito in questura in merito alla querela per diffamazione sporta contro il marito di Liliana, Sebastiano Visintin. All'uscita, Sterpin aveva risposto alle domande dei giornalisti proprio sulle cantine e le soffitte, date le indiscrezioni e le notizie riferite a tali luoghi. "Io avevo una chiave per avere accesso ad una cantina. Anziché andare al bar a bere un caffè, ci nascondevamo agli occhi indiscreti". Il periodo a cui fa riferimento Sterpin, secondo le sue dichiarazioni, è "i primi mesi del 2021", lontano dal giorno della scomparsa e ancora in stagione di forti restrizioni anti pandemiche. "La cantina è di proprietà di altre persone - dice Sterpin - e la cantina e la soffitta assomigliano pari pari al pullmino Volkswagen o della sede della società in via Pondares".

L'intervista dopo essere stato sentito in questura

Nell'intervista Sterpin afferma di non essere mai andato a cercarla in via Giulia o in via Slataper. "Sono andato a vedere in via Pondares la sera che sono venuto qui (in questura nda), ma poi ho capito che era inutile andare a cercare" (quest'ultima frase è tradotta, per comodità del lettore, dal dialetto triestino all'italiano). Nel dettaglio, come si vede dalle foto dei luoghi di incontro e che TriestePrima pubblica, la cantina di via Giulia 34 è inserita in un complesso di condomini un po' fatiscenti. Il palazzo in questione ospita i civici dal 30 al 36.

La cantina (o vano magazzino)

Nella corte interna si accede attraverso alcuni scalini. Al numero 34 c'è un solo luogo che potrebbe assomigliare ad una cantina (o vano magazzino). Si trova ai piani alti. E' chiuso da un lucchetto rosso di marca Master, ma dall'esterno non sembra portare da nessuna parte. Se si considera invece la corte interna, ci sono almeno tre vani (forse quattro) che potrebbero corrispondere alla descrizione, ma sono afferibili al civico 32, e non al 34. Due accessi sono in alluminio, uno in legno, il quarto in lamiera o materiale simile. La porta più vicina al civico 32 (quella in alluminio) ha un buco sotto la serratura, mentre quella in lamiera ha incollata la richiesta di lasciare libero l'accesso. L'entrata in legno ha tre serrature e, probabilmente, tre chiavi diverse.

Via Slataper e le soffitte

Spostando l'attenzione su via Slataper 22 la situazione cambia ed è un po' più precisa. Qui lo stabile ha sette piani. Un ascensore abbastanza recente conduce all'ultimo piano dove ci sono le soffitte. La porta di destra risulta chiusa, mentre quella di sinistra è aperta, con un elastico agganciato al passamano, così da poter bloccarne i movimenti. Lungo un breve corridoio, in fondo a sinistra, c'è una soffitta di proprietà di un conoscente ed amico di Sterpin che TriestePrima ha contattato. La persona non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nello stabile (gestito dall'amministrazione Bartole) c'è un impianto di videosorveglianza, ma la sua installazione è avvenuta nel febbraio del 2022.

Nei prossimi giorni pubblicheremo altri approfondimenti sul caso.