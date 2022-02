Caso Resinovich, Claudio e quella medaglietta d'oro: "19/12/1981, una data da ricordare"

Una medaglietta d'oro, comprata da Claudio Sterpin in una oreficeria di Trieste, con l'incisione di una data "da ricordare: 19 dicembre 1981". Se il particolare mandato in onda da Chi l'ha visto non aggiunge nulla alle indagini o alle ricostruzioni di cosa possa essere successo alla povera Liliana Resinovich, certifica una volta per tutte l'amore dell'ex podista per la sessantatreenne scomparsa lo scorso 14 dicembre e trovata morta, nel parco di San Giovanni, il 5 gennaio. La medaglietta è stata mostrata nella puntata del celebre programma televisivo diretto da Federica Sciarelli. Il 19 dicembre rappresentava la data in cui, quarant'anni prima, Claudio e Liliana erano stati assieme. Liliana avrebbe dovuto, stando a quanto afferma l'ottantaduenne Sterpin, lasciare Sebastiano Visintin (il marito) giovedì 16 dicembre. Il fine settimana successivo la coppia lo avrebbe dovuto passare assieme. Continuano le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pubblico ministero Maddalena Chergia.