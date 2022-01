Liliana Resinovich, il funerale in forma privata, presenti solo famigliari e amici

Nella mattinata di oggi qualche decina di persone ha partecipato al funerale di Liliana Resinovich, la sessantatreenne trovata morta il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. La cerimonia, per volontà della famiglia, si è svolta in forma privata ma all'entrata esterna della camera ardente si è formato un presidio delle televisioni nazionali. Presenti i famigliari, amici e il marito Sebastiano Visintin, letteralmente assediato dai giornalisti. "I fiori come il nostro bouquet" così l'ex fotoreporter. Il funerale è iniziato alle 9, mentre la benedizione della salma è stata data poco dopo le 10.30. Assente Claudio Sterpin, l'ottantadueenne che la mattina del 14 dicembre, giorno della scomparsa di Liliana, l'aspettava a casa sua. Sul fronte delle indagini, si attendono ora gli esiti degli esami tossicologici.