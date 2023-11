Caso Resinovich: l'intercettazione sulle foto di Claudio e Liliana

TRIESTE – Nel caso della morte di Liliana Resinovich spuntano alcuni elementi che secondo gli addetti ai lavori risulterebbero “degni di attenzione”. In particolare, si tratta di una delle tante intercettazioni ambientali e telefoniche registrate dagli uomini della Squadra mobile della questura giuliana, durante il periodo immediatamente successivo al ritrovamento del corpo della sessantatreenne triestina e il maggio del 2022, mese in cui le intercettazioni terminano ufficialmente. A parlare di intercettazioni “interessanti” era stato il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile, qualche tempo fa ai microfoni di Telequattro, in occasione di una puntata del programma “Ring”.

Il materiale informatico

Dopo la decisione del gip Luigi Dainotti di rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dalla pubblico ministero Maddalena Chergia, ecco che le indagini stanno andando avanti. Ruolo di primo piano dovrebbe essere recitato dalla super perizia di Cristina Cattaneo, professionista incaricata di analizzare a fondo il caso e la cui consulenza, nonostante il silenzio degli ultimi mesi, potrebbe essere depositata a breve. Nel disporre nuove indagini, il gip aveva indicato 25 punti sui quali focalizzare la seconda parte dell’inchiesta. Perché è lì dentro – soprattutto per quanto riguarda gli oltre dieci terabyte di foto e video a disposizione, nella direzione dei “reali rapporti tra i protagonisti” – che gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione.

Il 5 marzo 2022

Una nuova chiave di lettura del materiale, insomma, per riuscire ad individuare aspetti rilevanti a fini investigativi. Ed è proprio qui che le intercettazioni potrebbero evidenziare elementi – forse inizialmente passati inosservati o forse no – utili per tentare, una volta per tutte, di far luce sulla morte di Liliana. Andando nel dettaglio e secondo quanto si apprende, l’intercettazione ambientale sarebbe stata registrata il 5 marzo 2022. In tale conversazione si sentirebbero le voci di due persone, tra cui quella del marito Sebastiano Visintin. Sulla seconda figura aleggia il massimo riserbo.

"La foto gliel'ho fatta io"

Durante l’incontro – all’interno del quale si manifesterebbe un “elevato grado di confidenza” tra i due –si parlerebbe, sempre secondo indiscrezioni, di diverse fotografie che vedrebbero ritratti Liliana e Claudio Sterpin. Le stesse si troverebbero all’interno di alcuni hard disk sequestrati. La redazione di TriestePrima ha contattato Sebastiano Visintin e gli ha chiesto informazioni sulle presunte fotografie. Il marito di Liliana ha risposto così: “L’unica foto (quella di copertina ndr) che ho e che li ritrae assieme è quella che ho scattato io, sulle rive, in occasione di un raduno dei bersaglieri”. L’indagine sulla morte di Liliana è ancora aperta. A distanza di quasi due anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 14 dicembre 2021), non c’è nessun indagato.