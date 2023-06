Errori, data della morte e impronte: perché Sergio si oppone all'archiviazione

TRIESTE - C'è un formale allineamento sulle opposizioni all'archiviazione avanzate dai legali della famiglia Resinovich e di Sebastiano Visintin, ma leggendo le rispettive richieste si nota che tra il fratello e il marito Sebastiano Visintin il solco che si è creato è profondo. Innanzitutto la mole di documentazione prodotta dalle parti è molto diversa: si va dalle 137 pagine redatte e depositate dall'avvocato Nicodemo Gentile (che rappresenta il fratello di Liliana Resinovich), alle poco meno di dieci a firma di Paolo Bevilacqua. La legale che cura gli interessi della nipote Veronica ne ha firmate una quarantina. Tutti chiedono che vengano disposte nuove indagini e non si rassegnano alla tesi della procura secondo cui la sessantatreenne triestina (scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio del 2022) si sia tolta la vita. Tuttavia, le opposizioni sono molto diverse tra loro.

L'associazione Penelope: l'inchiesta è da rifare

Gentile parte subito forte. Nelle prime pagine si usano termini come "impacchettamento" e di segni "poco compatibili con l'ipotesi suicidaria". Ma l'asticella viene alzata quando si indicano "errori tecnici e di metodo riscontrabili [...] fin dal sopralluogo sul luogo teatro del rinvenimento del cadavere" e che rappresentano la base per ciò che viene definito il "risultato inaffidabile della medicina legale". Le pagine sono tante e contengono numerosi approfondimenti su cui l'opposizione si basa: relazione medico legale a firma del professor Fineschi e D'Errico, la relazione sulle tracce genetiche della dottoressa Baldi, quella a firma del dottor Caprioli sul DNA della Resinovich sui sacchi neri, buste Conad e cordino, la relazione informatica del dottor Russo ed infine quella criminologica della dottoressa Marano.

Gli errori fin dall'inizio

Secondo Gentile ci sono errori riscontrabili fin dall'inizio. "Nulla viene rilevato sulle telecamere dell'autobus, non è dato sapere se è stata verificata la conformità all'orario effettivo ed in che modo" scrivono, definendo l'aspetto "tutt'altro che di rilievo marginale". "Le immagini risultano sgranate" e se ne deduce che "la figura ripresa dalle telecamere dell'autobus non è la Resinovich". Ma Gentile torna sul lavoro svolto dal medico legale Fulvio Costantinides. Quel 5 gennaio 2022 "non viene rilevata la temperatura cadaverica, che costituisce il primo elemento da cui muovere in un'indagine tanatocronologica". Si parla poi dei segni sul volto, indicati come "lesioni vitali, prodotte in epoca coeva al decesso [...] da un corpo contundente" e che non hanno "nulla a che vedere con la presenza sul capo della donna dei sacchetti di plastica".

Le impronte

Ma non è tutto. Secondo l'avvocato di Sergio, infatti, alcuni dati devono essere letti in maniera unitaria. "L'assenza di impronte papillari sui sacchetti, tanto sui sacchi neri che sul cordino" si può considerare "un percorso di staging", ovvero di una messinscena; anche sulla bottiglietta "non sono state trovate tracce della donna come se ella mai l'avesse toccata con le mani o vi abbia bevuto". Ed è proprio sul DNA rinvenuto che si sofferma la richiesta di opposizione di Gentile. "Le tracce di DNA trovate sul bordo esterno di uno dei due sacchi neri sono tracce di sangue". Liliana viene trovata con "una fuoriuscita di materiale ematico dal naso" ma quel dato iniziale viene accontonato. Secondo Gentile quelle tracce sono frutto di contaminazione. Quando Liliana viene ritrovata non si repertano gli elementi, ma viene tutto chiuso nello stesso sacco salma. Sacco che resta conservato "per sei giorni" e con il materiale raccolto che rimane "sotto il volto del cadavere". Come a dire, quelle tracce di sangue provengono dalle lesioni subite da Liliana. Questa ricostruzione è basata sul lavoro svolto dal dottor Caprioli (che muove dalle immagini fotografiche).

Le richieste

Su uno dei sacchi neri viene rilevata "l'impronta guantata", vale a dire "un contatto tra il sacco e il guanto in trama di tessuto" che non c'entra nulla con i guanti utilizzati dalla scientifica il giorno del ritrovamento. Gentile parla apertamente della possibilità che il corpo di Liliana sia stato confezionato "ad opera di un terzo". Si parla poi del denaro contante di Sebastiano "che ha cercato di ridimensionare e della quale non si è mai acclarato la provenienza". Secondo Gentile "sarebbe opportuno anche nell'interesse del sig. Visintin approfondire la relazione di quest'ultimo con Pier Giorgio Visintin (figlio), Sonia Zanetti (compagna del figlio) e Fabrizio Vidmar (amico di Sebastiano). Per tutto questo, Gentile chiede che venga eseguita una nuova consulenza medico legale, testare l'ipotesi del congelamento o del raffreddamento del cadavere, venga chiarita l'epoca della morte, l'acquisizione e analisi di tutti gli accounts emersi dai dispositivi in uso a Liliana Resinovich, comprese le mail e il Cloud Apple.