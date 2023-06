"Nuova consulenza medico legale, non è giusto lasciare aperta la vicenda"

TRIESTE - "Liliana è stata scaricata nel parco di San Giovanni come un giocattolo rotto, con un quadro di lesioni che necessita di essere approfondito, per questo motivo chiediamo una nuova consulenza medico legale e accertamenti che possano dirci di più su una vicenda che non è giusto lasciare così aperta". Per Nicodemo Gentile, avvocato del fratello della sessantatreenne triestina ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 all'interno di due sacchi nel parco dell'ex ospedale psichiatrico giuliano, nel caso "ci sono ancora troppe anomalie, tutte situazioni da esplorare". C 'era grande attesa nella mattinata di oggi per l'udienza del gip del tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, che ha convocato le parti coinvolte nel caso e che avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata invece dalla procura attraverso il pubblico ministero Maddalena Chergia.

Le richieste delle opposizioni

"Chiediamo si riparta dalla medicina legale" ha detto Gentile, ribadendo per l'ennesima volta un concetto caro alle opposizioni, ovvero che durante gli accertamenti svolti dal medico legale Fulvio Costantinides qualcosa possa essere andato storto. Secondo l'esito dell'esame autoptico, infatti, la Resinovich sarebbe morta tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento del corpo. Una data che è inquadrabile tra il 2 e il 3 gennaio, e che non ha mai convinto i legali della famiglia, né tantomeno il marito Sebastiano. "Abbiamo chiesto di evitare che Lilly diventi il classico tormentone all'italiana" così ancora Gentile. Tra le richieste avanzate dalle opposizioni spiccano gli accertamenti "che possono dirci qualcosa di più sull'eventuale raffreddamento" del corpo, ma anche "accertamenti generici sul guanto che non ha impronte di Liliana ("ci vorrebbe il mago Silvan come consulente", ha ironizzato), la compatibilità con i DNA ritrovati, e una serie di altre indagini che meritano di essere sviluppate".

La convocazione di Sterpin non rappresenta alcuna svolta

Secondo Penelope, inoltre, emergerebbe la necessità di risentire "una serie di personaggi". Nicodemo Gentile non ha chiesto in maniera esplicita un "nuovo indirizzo investigativo", ma ha menzionato "lacune di natura tecnica convalidate da esperti" e il bisogno di rivedere le "valutazioni su alcuni comportamenti particolari". Tutte situazioni "da esplorare", così sono state definite. La mattinata si era aperta con il presidio di famigliari e conoscenti fuori dal tribunale riunitisi per chiedere "verità e giustizia per Lilly". Tra i presenti, oltre al fratello Sergio, la coppia Nasti e Michelli e la cugina Silvia, anche l'amante di Liliana, Claudio Sterpin. Proprio l'ex atleta, ai microfoni del servizio pubblico, ha raccontato di essere stato contattato "questa mattina" dagli uffici della questura. Secondo fonti di polizia la convocazione non c'entra nulla con la morte di Liliana e con il fascicolo ufficialmente aperto per sequestro di persona. "Si tratta di altre questioni" così il questore Pietro Ostuni. A quanto apprende TriestePrima, il caso riguarderebbe i rapporti tra Sebastiano Visintin e lo stesso Sterpin, per alcune affermazioni dei mesi scorsi.