Svanita nel nulla dal 14 dicembre, di Liliana ancora nessuna traccia

Liliana Resinovich è sparita senza lasciare nessuna traccia. La 63enne triestina e moglie di Sebastiano Visintin, fotoreporter che ne ha denunciato la scomparsa, non si trova e dal 14 dicembre (data della segnalazione alle forze dell'ordine) sono passati già 11 giorni. Nel pomeriggio di ieri 24 dicembre i vigili del fuoco assieme al Soccorso Alpino di Trieste hanno perlustrato la zona del Cacciatore fino al Ferdinandeo, concludendo la ricerca dopo qualche ora con un nulla di fatto. Nella casa di via Verrocchio 2 (nel rione di San Giovanni) dove Liliana vive assieme a suo marito è stata ritrovata la borsetta con gli effetti personali, all'interno di un armadio.

I fatti e le telecamere

La donna, stando alla testimonianza di Visintin, è uscita di casa molto presto quel martedì e non ha più fatto ritorno. Coppia affiatata, Liliana e Sebastiano condividono la passione per i viaggi e per la bicicletta. Oggi i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino non hanno ripreso le ricerche. Senza il telefono cellulare (ed il suo segnale) è molto difficile sapere verso quale direzione potrebbe essere andata Liliana. Alcune case nei pressi di via Damiano Chiesa indicano la presenza di telecamere. Nella parte bassa c'è poi la sorveglianza che monitora il perimetro esterno della scuola di polizia. Se Liliana è passata di là quelle telecamere hanno sicuramente registrato qualcosa.

Massimo riserbo da parte delle autorità

Sul fronte delle ricerche sembra regnare sempre di più il massimo riserbo, anche e soprattutto da parte della questura che contattata da TriestePrima, non ha fornito alcun dettaglio utile. La vicenda sembra essere blindatissima e proprio per l'assenza di conferme da parte delle autorità che stanno lavorando al caso, le uniche informazioni in possesso dei quotidiani sono quelle indicate dal marito nelle interviste rilasciate alla stampa e al web. Del caso si sta occupando anche Chi l'ha visto, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli.