Svanita nel nulla da una settimana, si cerca Liliana Resinovich

Liliana Resinovich è scomparsa dalla mattina del 14 dicembre e nessuno sembra aver alcuna informazione su dove si possa trovare al momento. Il marito, Sebastiano Visintin, è disperato e ha lanciato un appello attraverso il suo profilo Facebook. "Trentadue anni insieme eravamo felici di vivere, cosa è successo, non trovo una risposta. Torna a casa. Amore ti aspetto". Le forze dell'ordine sono state allertate ed è stata fatta una segnalazione per una persona scomparsa. Del caso si sta occupando anche Chi l'ha visto, la celebre trasmissione del servizio pubblico. La coppia vive nel rione di San Giovanni.

Gli appelli degli amici

Numerosi gli amici che hanno condiviso la preoccupazione per la scomparsa della donna. I vicini di casa, contattati da Stefano Pribetti di TriestePrima, hanno risposto così: "Sono una coppia molto affiatata". Una amica su Facebook ha scritto così: "Generalmente gira in bus, può essere ovunque. Parlava che sarebbe andata in cimitero prima di Natale". La notizia è in aggiornamento. Chiunque abbia notizie di Liliana è pregato di contattare le forze dell'ordine al numero 112.