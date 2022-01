Si scava nella vita informatica e social di Liliana, al setaccio computer e tablet

La Squadra Mobile della Questura di Trieste ha acquisito il tablet e il computer di Liliana Resinovich. L'operazione è volta ad esaminare anche i suoi profili social. Secondo quanto appreso nella giornata di ieri 29 gennaio, gli investigatori hanno passato buona parte della mattinata a casa di Sebastiano Visintin, il marito della sessantatreenne scomparsa dall'abitazione di via Verrocchio lo scorso 14 dicembre e ritrovata morta 22 giorni dopo nel parco di San Giovanni. Ora, dai supporti informatici e come avviene per prassi, verranno estratte le copie informatiche utili ai fini delle indagini.

I cellulari ed altri elementi informativi

Vogliono vederci chiaro e non farsi sfuggire alcun dettaglio, gli investigatori coordinati dal pubblico ministero dalla Procura della Repubblica giuliana, Maddalena Chergia. Sul fronte delle acquisizioni digitali volte a fornire importanti elementi informativi, gli investigatori erano già entrati in possesso dei due cellulari di Liliana. L'acquisizione era avvenuta il 23 dicembre, il giorno dopo la messa in onda della puntata di Chi l'ha visto. Nella denuncia di scomparsa effettuata dal marito, Sebastiano parla di un solo cellulare, mentre a casa, il giorno in cui si presenta l'inviato del celebre programma di Rai 3 Paolo Andriolo, sul tavolo del soggiorno ce ne sono due.

Le analisi dei profili social: si scava nel passato

Al momento la Procura non ha escluso il suicidio, nonostante l'incredulità di buona parte dell'opinione pubblica. Fulvio Covalero, l'amico di vecchia data che nella giornata di ieri 29 gennaio si è recato sul luogo del ritrovamento del corpo di Liliana, continua ad escludere l'ipotesi. "Non è possibile" ha riferito dopo essere stato raggiunto telefonicamente da TriestePrima per commentare la sua decisione di rimuovere la coperta termica dall'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico dove era stata ritrovata l'ex dipendente regionale.

L'attesa per l'esito delle indagini

Quel giorno il cadavere di Liliana era avvolto in due teli neri. Gli stessi sacchi che, assieme ad una bottiglia contenente un liquido che al momento rimane sconosciuto, verranno analizzati giovedì 3 febbraio dalla Polizia Scientifica di Padova. In attesa dell'esito dei test tossicologici, sul fronte delle indagini le prossime due settimane potrebbero rivelarsi molto significative. Nel frattempo, l'aspetto mediatico del caso che ha tenuto col fiato sospeso le televisioni di tutto il Paese, è scemato. Ma sono molti, ancora, gli interrogativi ai quali va data una risposta. [continua]