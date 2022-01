"Chi ha ucciso Liliana?", su Telequattro la puntata speciale di Ring

Telequattro dedica una puntata speciale di Ring al caso di Liliana Resinovich, la sessantatreenne scomparsa dalla sua abitazione di via Verrocchio lo scorso 14 dicembre che, "con elevate probabilità", è stata ritrovata cadavere nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, 22 giorni dopo. In studio, a condurre il celebre programma televisivo ci sarà il vicedirettore dell'emittente televisiva locale, Ferdinando Avarino. Ospiti, oltre al giornalista di Telequattro Gianluca Paladin, i giornalisti de Il Piccolo Gianpaolo Sarti e il responsabile di TriestePrima, Nicolò Giraldi.

Durante la puntata andranno in onda collegamenti, servizi e riflessioni sul caso che ha sconvolto la città di Trieste. Città che ieri sera è andata a dormire con l'ennesimo grave fatto di sangue, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nel vano scale dell'edificio al civico 13 di via Rittmayer. Lì, nella tarda serata di ieri, è stato ritrovato il cadavere di un giovane di 17 anni, Robert Trajkovic. Il presunto omicida avrebbe confessato e si trova ristretto presso il carcere di via Coroneo. Un fatto grave, come quello del ragazzo di nazionalità pakistana che per sfuggire a due giovanissimi rapinatori (rapina che ha la droga come movente) è precipitato all'interno del parcheggio del centro commerciale Il Giulia.

Tre fatti di sangue che mettono preoccupazione tra la popolazione e che raccontano di un inizio dell'anno all'insegna, ahinoi, della cronaca nera. Inizio della puntata alle ore 21:05.