Dalla prima intervista di "Seba" alle foto dei reperti: ecco lo speciale "Un anno senza Lilly"

TRIESTE - Un anno senza Lilly. L'abbiamo intitolato così lo speciale dedicato al triste anniversario della scomparsa di Liliana Resinovich, la sessantatreenne triestina svanita nel nulla il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere, dentro due sacchi neri, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, oltre 20 giorni dopo. Un anno senza una risposta, tranne ciò che viene racchiuso dentro le pagine dell'esame autoptico. Quell'analisi ha però alimentato ancora di più i dubbi, alla luce delle conclusioni: Lilliana è morta tra le 48 e le 60 ore precedenti al ritrovamento. Affermazione questa che rimanda indietro le lancette a quel maledetto 14 dicembre. Un caso irrisolto? La scadenza di un anno per le indagini preliminari si avvicina e ancora non si sa se la Procura intenda prorogare o se sia intenzionata a derubricare il tutto a suicidio. Non sta a noi giudicare il lavoro degli investigatori della Squadra mobile o degli inquirenti, ma in questo speciale abbiamo fatto parlare i protagonisti (tranne Claudio Sterpin, che alle nostre telefonate non ha mai risposto). Di seguito, la lista degli approfondimenti. Buona lettura.