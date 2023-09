Lilt Trieste e Volley Club ancora insieme per la prevenzione

TRIESTE - Avviata nel 2019, si rinnova e rinsalda la collaborazione tra Lilt Trieste e Volley Club con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione. Per Lilt, come ha sottolineato la presidente Sandra Dudine, che ha incontrato le atlete che parteciperanno al campionato di serie D e i ragazzi della under 15, con i rispettivi tecnici e dirigenti, “la scienza ci dimostra che una costante attività motoria aiuta ad allontanare molteplici patologie, tra cui quelle tumorali, e a prevenire l’obesità. Il fatto che giocatrici e giocatori del Volley Club, insieme a tutti i tesserati, siano nostri testimonial, aiuta a diffondere la consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica per mantenersi in salute e favorire il benessere psicofisico. Confidiamo che siano sempre di più i giovani che possano imitare questi atleti e avvicinarsi allo sport”.





“Siamo orgogliosi che continui questa partnership, convinti di poter essere utili e funzionali alla Lilt nel sensibilizzare alla prevenzione”, ha detto il direttore sportivo bianconero e allenatore della serie D femminile Andrea Stefini, ricordando che questa “salutare” collaborazione si inquadra nell’ambito dell’accordo sottoscritto a livello nazionale tra Coni e Lilt per accrescere il benessere della collettività e orientare gli stili di vita incentivando la pratica sportiva. “Il Volley Club, che in questa stagione prenderà parte a ben 10 diversi campionati, – ha concluso Stefini – è particolarmente impegnato nella salvaguardia della salute dei propri tesserati. Tant’è che a questa intesa ha fatto seguito lo scorso anno l’accordo, già rinnovato, con il Policlinico Triestino spa, in un’ottica sia di prevenzione che di diagnostica e cura in caso di necessità”.Info www.legatumoritrieste.it