Tumori: Lilt organizza visite gratuite di prevenzione gastroenterologica

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dà il via alle visite gratuite di prevenzione gastroenterologica, che si terranno presso la sede Lilt di Piazza dell’Ospitale 2 (terzo pianoScala A) a partire dal 20 aprile. Le visite, a cura della dottoressa Catrin Simeth, dirigente medico presso l’Sc di Gastroenterologia di Asugi e vicepresidente di Lilt Trieste, vengono effettuate solo su prenotazione, telefonando al numero 040 398312 da lunedì 17 aprile dalle ore 9 alle 12.

Il numero di posti è limitato e le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. Gli appuntamenti sono individuali, ovvero un singolo paziente può prenotare solo per se stesso. Lilt ricorda che, come la gran parte delle patologie, anche tumorali, le malattie dell’apparato gastrointestinale si possono prevenire adottando stili di vita corretti, che consistono in particolare nel praticare attività fisica costante (anche una passeggiata di buon passo), evitare il sovrappeso, adottare una dieta ricca di fibre e vitamine, evitare grassi saturi e sale, limitare il consumo di bevande alcoliche e di carne rossa, evitare gli zuccheri raffinati.