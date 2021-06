Visogliano-Sistiana mare: riparte con l'orario estivo la linea 70

E' ripartita con l'orario estivo la linea 70 fra Visogliano e Sistiana mare. La linea della Trieste Trasporti TPLFVG è operativa tutti i sabati e le domeniche fino al 13 settembre, con 21 partenze quotidiane da ciascun capolinea.

La prima partenza da Visogliano è alle 8:18 del sabato e alle 7:51 della domenica, mentre l'ultima partenza da Sistiana mare è alle 19:56. Il costo del biglietto è di 0,50 acquistabile presso tutte le rivendite e a breve anche nei pubblici esercizi che ne fanno richiesta. Chi possiede già il biglietto orario di coincidenza il trasporto sarà gratuito." Ringraziamo ancora una volta la Regione Fvg, che ha fatto da tramite con la Trieste Trasporti per assicurarci un costo limitato del biglietto per agevolare l'utilizzo del mezzo pubblico - ha dichiarato l'Assessore al Turismo e Viabilità Massimo Romita -. Nei prossimi giorni altresì al tavolo delle intese legato all'imposta di soggiorno con gli albergatori porteremo la proposta di omaggio di 1000 corse a disposizione dei propri clienti per favorire anche il servizio al turista, oltre che all'utenza domestica".