Collegamenti ferroviari con Lubiana e Fiume, la linea 4 alla stazione di Villa Opicina

TRIESTE - Con l’attivazione del nuovo collegamento ferroviario fra Trieste e Fiume, promosso nell’ambito del programma comunitario Interreg Central Europe, da oggi mercoledì 24 aprile, cinque corse della linea 4 giungeranno alla stazione ferroviaria di Villa Opicina per servire gli arrivi e le partenze dei treni per Fiume e Lubiana. Dal lunedì al sabato, faranno tappa in stazione gli autobus della linea 4 in partenza da piazza Oberdan alle 7.10, alle 9.00 e alle 19.15, che arriveranno rispettivamente alle 7.28, alle 9.20 e alle 19.34. Le tre corse consentiranno l’interscambio con il treno per Fiume in partenza alle 7:50 e con i treni per Lubiana delle 9:43 e delle 19:45. Altre due corse della linea 4, sempre dal lunedì al sabato, saranno deviate in stazione a Opicina per servire i treni in arrivo da Lubiana e Fiume alle 7.49, alle 20.54 e alle 20.40. La prima corsa della linea 4 partirà, diretta in piazza Oberdan, alle 8.07, la seconda alle 20.57. Schema analogo di domenica e nei giorni festivi. Transiteranno in stazione gli autobus della linea 4 in partenza da piazza Oberdan alle 6.52, alle 8.51 e alle 18.54, con arrivo alla stazione di Villa Opicina rispettivamente alle 7.14, alle 9.17 e alle 19.20. Le tre corse consentiranno l’interscambio con il treno per Fiume in partenza alle 7.50 e con i treni per Lubiana delle 9.43 e delle 19.45. Altre due corse della linea 4, sempre di domenica e nei giorni festivi, giungeranno a Villa Opicina per servire i treni in arrivo da Lubiana e Fiume alle 7.49, alle 20.54 e alle 20.40. I nuovi orari della linea 4 sono consultabili e scaricabili cliccando qui