Link Festival chiude con il mitico Ted Neeley di Jesus Christ Superstar: gli appuntamenti del 9 maggio

Giunge a conclusione domani, domenica 8 maggio, la 9^ edizione di Link Festival del Giornalismo, di scena nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità a Trieste. Il sipario su Link Festival calerà alle 19 con un incontro straordinario, “Musical per la pace”, protagonista un’icona planetaria, l’artista Ted Neeley che da mezzo secolo è “Jesus Christ Superstar”: nel 1973 uscì il celeberrimo film di Norman Jewison in cui l’attore americano interpretava Gesù. Da allora Ted Neeley ha calcato le scene internazionali in un ruolo che lo ha reso celebre ad ogni latitudine del mondo. Classe 1943, il carismatico Ted Neeley è adesso protagonista del riallestimento di “Jesus Christ Superstar “firmato da Massimo Romeo Piparo: proprio con il grande regista italiano l’artista dialogherà a Link del musical che, nella nuova produzione, ha voluto rappresentare l’immane tragedia ucraina alla quale il mondo assiste da settimane attraverso un “nuovo”, potente finale in cui si è raccolto il grido di dolore del popolo ucraino, affidato all’emozionante canto di due artiste, una ucraina e una russa. Con Ted Neeley e Massimo Romeo Piparo dialogheranno a Link la giornalista RAI Marinella Chirico, della redazione TGR Friuli Venezia Giulia, e Giovanni Marzini, direttore editoriale Link Festival e direttore responsabile di IES Magazine.

Sempre domani alle 17 a Link festival è attesa la cerimonia di consegna la 3^ edizione del Premio Fieri Fincantieri che va quest’anno a Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri: per due decenni ha guidato il Gruppo dapprima risanandolo, poi rilanciandolo, fino a farlo diventare il primo in Europa e a collocarlo ai vertici del ranking mondiale del comparto navalmeccanico. Il riconoscimento, istituito nel 2020 da Fincantieri, nelle due precedenti edizioni è andato all’economista Giulio Sapelli e al sociologo Domenico De Masi, ed è nato per premiare chi si è distinto con originalità e autorevolezza nel proprio ambito professionale. Dopo la consegna Giuseppe Bono dialogherà a Link con la giornalista e autrice Maria Latella.

Attesissimo domani, alla 9^ edizione di Link Festival, l’incontro su “La forza delle Regioni”, che riprende i temi della ripresa sostenibile: alle 18 si confronteranno Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (in collegamento) e Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni. Sarà Omar Monestier, Direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto, a condurre la conversazione che focalizza sul ruolo delle regioni nella ripartenza post pandemia e nella recessione che la guerra in Ucraina minaccia di reinnescare.

La giornata conclusiva di Link partirà domani alle 10, nello Spazio Fincantieri con l’incontro “GIORNALI e CAPO IN B ottura, una conversazione dedicata a rassegna stampa e commenti: per iniziare insieme la giornata con Luca Bottura, giornalista scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo, e Giovanni Marzini, Direttore IES Magazine.

Particolarmente attesa domani alle 11 a Link Festival un’importante anteprima nazionale: quella del nuovo libro del giornalista Gianluigi Nuzzi, I predatori (tra noi)”, pubblicato i giorni scorsi da Rizzoli. Per il conduttore di “Quarto grado” sarà questa la prima presentazione pubblica di un’inchiesta sconvolgente sulla deriva sociale del nostro tempo, Nel reportage, che Nuzzi racconterà in dialogo con Sara Zambotti conduttrice di Caterpillar Rai Radio2, attraverso atti giudiziari inediti e interviste esclusive scorrono i dettagli di un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali – dalla cocaina all’ecstasy, dalla ketamina alle benzodiazepine alla cosiddetta “droga dello stupro” – crea una dimensione parallela e allucinatoria, e dove il sesso estremo diventa dipendenza. Alle 12 il testimone passerà all’editorialista Sergio Rizzo che presenta, in dialogo con la giornalista Alessandra Zigaina della Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, il saggio inchiesta “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (Solferino). Un libro sui consiglieri di Stato - il nocciolo duro del potere in Italia - che per certi versi rappresenta il seguito del best seller “La casta”, firmato 15 anni fa da Rizzo in tandem con Gian Antonio Stella. Proprio Stella torna a Link Festival, tre anni dopo aver ricevuto il Premio FriulAdria Testimoni della Storia: domani alle 16 sarà in dialogo con Roberta Giani condirettrice del quotidiano Il Piccolo, per presentare il saggio “Battaglie perse” (Solferino), che riporta alla luce i formidabili testi di Indro Montanelli, nei quali il Maestro del giornalismo italiano si scagliava contro la devastazione del territorio, nel nome dell’articolo 9 della Costituzione: dall’assalto edilizio all’avvelenamento delle acque, dalla decimazione degli alberi al saccheggio dei siti archeologici, dalle coste sarde alle Dolomiti: Testi che spiegano ciò che l’Italia è oggi e ciò che avrebbe potuto essere.

Gli incontri di Link Festival saranno fruibili in streaming live sul sito linkfestival.it. Link Festival del giornalismo 2022 è curato da Francesca Fresa per la direzione editoriale di Giovanni Marzini, organizzato da Prandicom e promosso in stretta sinergia con Fincantieri, con il sostegno inoltre della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione CRTrieste,di Crédit Agricole Friuladria e sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner di Link Festival del Giornalismo sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo. Info e dettagli di programma linkfestival.it