Da Lipizza alle grotte fino ai giardini segreti: alla scoperta dei tesori del Carso in Slovenia

Lipizza, una cittadina slovena situata nel comune di Sesana, a pochi chilometri da Trieste, è famosa per i suoi eleganti cavalli dal manto bianco, definiti lipizzani, appunto in omaggio alla località. Questa razza, di orgine spagnola, è nota per la grazia e considerata un tesoro nazionale in Slovenia. I primi esemplari purosangue sono stati importati in Carso oltre 400 anni fa dagli Asburgo, che ne fecero la propria scuderia di corte. La tradizione locale di allevamento è significativa al punto che il sito è stato recentemente designato come patrimonio mondiale dell’Unesco. E le scuderie sono le più longeve in Europa in cui sono stati ininterrottamente allevati cavalli della stessa razza sin dal 1580.

Un paesaggio da favola

Il comprensorio che ospita le stutture per gli equini è circondato da ettari ed ettari di prati ben tenuti, attraversati da piacevoli viali cinti da staccionate bianche. Qui i cavalli pascolano e si fanno ammirare dai numerosi visitatori. È possibile anche acquistare dei tour con l’accompagnamento di una guida che spiega le caratteristiche della razza e racconta la storia del luogo condita da alcuni aneddoti e curiosità. Durante la visita accompagnata si ricevono informazioni dettagliate su come vengono allevati questi splendidi animali, su come trascorrono la loro vita, come viene loro dato il nome, sulla selezione per gli esemplari destinati ad essere abbigliati e addestrati per gli spettacoli e così via. Si passeggia sia nelle stalle più recenti, sia in quelle storiche. In genere, è possibile accarezzare gli stalloni più maestosi e vedere i puledri e le fattrici.

In specifici giorni e orari settimanali, il maneggio ospita degli spettacoli equestri, occasione per osservare i cavalli lipizzani in azione mentre eseguono passi e “danze” abbigliati di tutto punto. Queste esibizioni, che mettono in mostra l'incredibile atletismo e l'allenamento dei cavalli, sono un must per chiunque visiti la zona (ed è bene prenotarle perché non è inconsueto trovare il tutto esaurito).

Oltre alla scuderia, nel complesso di Lipizza ci sono un museo dedicato alla storia del luogo, un’antica cappella del 1600 molto richiesta per la celebrazione di matrimoni, un noto casinò, un ristorante con zona bar ben fornita con dolci e vini locali e un hotel 4 stelle recentemente rinnovato con un design che richiama il mondo equestre e le vicine scuderie. I visitatori possono dedicarsi a varie attività all’aria aperta: ci sono un campo da golf, campi da tennis e una piscina, ma anche numerosi sentieri escursionistici e piste ciclabili che esplorano i dintorni immersi nella natura.

Le grotte

Lipizza si trova nel cuore dell’alpipiano carsico, le cui formazioni calcaree hanno dato vita nei secoli a spettacoli geologici stupefacenti come le impressionanti Grotte di Postumia, fra le più grandi d’Europa, tanto da contenere una ferrovia sotterranea che consente di esplorare la grotta in tutta comodità. Estremamente affascinanti sono anche le vicine Grotte di San Canziano (Škocjan), incluse nel 1986 nella lista del patrimonio mondiale Unesco e Parco regionale dal 1996. L'area comprende un paesaggio carsico straordinario, costituito da un sistema di grotte, laghi, cascate e monumenti naturali, integrati a ciò che rimane di antiche costruzioni umane. Le gallerie sotterranee, estese e ramificate, raggiungono una lunghezza complessiva di 6,2 km e s’insinuano fino a 223 metri sotto il livello del suolo, dove scorre il fiume Timavo, visibile anche dall’alto, lungo i bordi di una spettacolare dolina di crollo.

Mitski park

Un parco meno noto ma avvolto di suggestioni e gestito con tanto entusiasmo dai suoi fondatori è il Mitski park, ovvero il Parco dei Miti che si estende attorno alla cittadina di Rodnik e ne illustra alcune leggende slovene. Il percorso, piuttosto esteso, si snoda in mezzo alla natura, dove si incontrano delle “porte magiche”. Queste indirizzano ad alcune sculture che simboleggiano i miti raccontati. Il progetto è nato da un libro dal sapore etnografico che ha raccolto alcuni racconti orali tramandati da generazioni nell’area e ha ispirato anche artisti, antropologi e ricercatori. Il centro visite, che offre approfondimenti, e anche alcuni prodotti come la birra alla mela e deliziosi souvenir di artigianato locale, si trova appunto nella cittadina di Rodnik, apprezzata inoltre per la ristorazione locale. Una delle più note locande è la centenaria Osteria Mahori, che si è aggiudicata anche due stelle verdi Michelin per l’attenzione alla sostenibilità.

Parco Botanico di Villa Mirasasso

Una chicca che non ti aspetti è invece il Parco Botanico di Villa Mirasasso, proprio nel cuore di Sesana e del Carso. La proprietà si estende per diversi ettari dove si trovano quasi 200 diverse specie che spaziano dalle sequoie giganti agli splendidi cedri libanesi, dalle piante di caffè agli alberi di Giuda. Highlight di quest’oasi segreta è una deliziosa serra che ricorda quella di Schönbrunn, a cui è ispirata. Custodisce soprattutto esemplari di cactus e piante esotiche. Il complesso della Villa ospita oggi anche gli uffici del comune e un museo naturalistico.

Vina Kras

A pochi passi dall’antica residenza, si trova anche la più grande cantina della zona, Vina Kras, gestita da oltre 70 anni da una coperativa locale. E una volta che siete a Sesana, non potete certo rinunciare a una capatina per conoscere i tipici vini locali, come l’intenso Terrano, indiscusso re del Carso insieme alla regina Vitovska. La sede di Vina Kras include anche un punto vendita ideale per far scorta di tipicità slovene prodotte in zona e una sala degustazione, se volete farvi accompagnare in un percorso di assaggio dei prodotti della cantina. I buongustai e amanti della cura per i dettagli, non si facciano scappare l’occasione di prenotare per tempo una degustazione anche presso l’incantevole Hisa Krasna, un angolo di paradiso che delizia tutti i sensi.

San Daniele del Carso

Non potete ripartire, infine, senza aver fatto una capatina al pittoresto borgo in pietra di San Daniele del Carso (Štanjel) e al suo rinnovato Museo del Castello, che ospita anche il centro di informazioni turistiche e una galleria dedicata al pittore locale Spacal. Nel bel cortile del castello spicca anche un invitante bistrò gourmet dal quale vale la pena lasciarsi tentare. L’antico abitato si è sviluppato a terrazzamenti sul pendio della collina e passeggiare nelle sue vie senza tempo è molto piacevole. Spingetevi fino al bel giardino della Villa Ferrari e all’antico castelliere, che domina la cima e consente un bel colpo d’occhio panoramico su tutte le valli e alture dei dintorni.

I feel Slovenia: https://www.slovenia.info/it

Visit Kras: https://www.visitkras.info/it/

Visit Stanjel: https://www.visitstanjel.si/it/

Lipikum, museo del cavallo lipicano: https://www.visitkras.info/it/lipikum-il-museo-del-cavallo-lipizzano-lipica_1