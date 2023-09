Lite in un bar di via Baiamonti: un uomo grave a Cattinara

TRIESTE - Una lite in un bar di via Baiamonti finisce con un grave trauma cranico: è successo intorno alle 22 di ieri sera, sabato 23 settembre, in un locale nella parte alta della via, vicino all'intersezione con via Flavia. Stando a quanto si apprende, una donna in stato di alterazione alcolica avrebbe chiesto ancora da bere ma il personale si è rifiutato di servirla, visto il suo stato. La donna ha dato in escandescenze e quando un avventore ha tentato di calmarla lei lo avrebbe spintonato. L'uomo, un italiano di 56 anni, sarebbe caduto a terra battendo la testa e perdendo conoscenza. Intervenuti gli operatori del 118, che hanno intubato il ferito sul posto e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, dove è stato operato nella notte e ora versa in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Le dinamiche esatte sono in corso di valutazione da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto. Stando a quanto si apprende, non è stata ancora formalizzata la denuncia a carico della donna, ma potrebbe esserlo a breve. Notizia in aggiornamento.