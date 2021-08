Lite davanti al Conad, colpisce un uomo in testa con una spranga: denunciato

E' successo in via Morpurgo. La lite è nata per motivi connessi con la richiesta di offerte e con la vendita di merce

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali e per violenza privata un cittadino senegalese del 1986. Per motivi connessi con la richiesta di offerte e con la vendita di merce, all’esterno del supermercato Conad in via Morpurgo, durante una lite accesa, ha colpito al capo, con un’asta in metallo rinvenuta a terra, un cittadino nigeriano. Sul posto si è recata una Volante che ha ricostruito l’accaduto e, dopo le formalità di rito, ha deferito il senegalese in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.