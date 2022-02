La colpisce al volto, arriva l'ex e viene aggredito: due in ospedale e due in questura

Scoppia una lite, lui la colpisce più volte, poi arriva l'ex di lei in sua difesa che viene a sua volta malmenato. E' successo nella notte di oggi 20 febbraio all'interno di un'abitazione di via Rismondo. Protagonisti dell'episodio una coppia, l'ex e una quarta persona. La donna e l'ex sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara per trauma cranico e lesioni in diverse parti del corpo. L'attuale compagno e l'altra persona sono invece finiti in questura. Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche due equipaggi della Squadra Volante, una gazzella dei carabinieri e due pattuglie della polizia locale.