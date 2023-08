Violenta lite in largo Barriera, due giovani in pronto soccorso

TRIESTE - Due giovani sono stati trasportati nella serata di oggi 23 agosto al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere stati protagonisti di una accesa e violenta lite, scoppiata all'interno del negozio di abbigliamento New Yorker, all'angolo tra via Caccia e largo Barriera. L'episodio, come si apprende, è avvenuto verso le 17. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, più personale a piedi ed impegnato nei controlli del territorio, più personale sanitario della Sogit e della Croce rossa italiana, a bordo di due ambulanze. La violenta lite si sarebbe scatenata per futili motivi. Nessuno dei due giovani coinvolti è in gravi condizioni. La polizia locale si è recata all'ospedale di Cattinara per il completamento degli atti relativi all'episodio.