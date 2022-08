Litigano per una borsa della spesa calpestata: interviene la Polizia

Una chiassosa lite per futili motivi si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto, in largo Bonifacio. E’ accaduto intorno alle 15:45: un uomo ha calpestato la borsa della spesa di una signora e ne è scaturito un alterco dai toni molto accesi, tanto da indurre i passanti a chiamare la Polizia. Allarmati anche gli avventori e il personale dei bar nelle vicinanze. Sul posto due pattuglie, che hanno sedato gli animi prima che la situazione degenerasse. Fortunatamente non ci sono stati feriti.