Lite in piazza Libertà: una persona all'ospedale e due denunciati

TRIESTE - Si è conclusa con due denunce per percosse e un ferito trasportato all'ospedale di Cattinara la furiosa lite andata in scena intorno alle 23 di ieri, 18 agosto, in piazza Libertà. Protagonisti del fatto di cronaca due pakistani in stato di alterazione alcolica. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118. I due, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati per percosse. Uno di loro ha riportato diverse escoriazioni ed è stato trasportato a Cattinara.