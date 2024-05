Lite tra ragazzi a Gorizia, spunta un coltello: ferito 18 enne

GORIZIA - Una lite tra ragazzi degenera e un 18enne rimane ferito con un'arma da taglio: è successo a Gorizia in corso Italia, poco dopo le 19 di ieri sera, martedì 30 aprile. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, vige il riserbo sulle indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato all'ospedale di Gorizia in codice giallo. Notizia in aggiornamento.