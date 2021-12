Lite violenta davanti ai bambini, una persona all'ospedale

Due persone si sono rese protagoniste di una violenta lite in via Giulia verso l'ora di pranzo. Sul posto sono giunte due gazzelle dei carabinieri, l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa. All'origine dei fatti ci sarebbe una questione famigliare tra due ex coniugi. Presente anche una terza persona che ha portato via i due bambini che hanno assistito a tutta la scena. Indagano i militari dell'Arma. Notizia in aggiornamento.