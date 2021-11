Litiga in bar e tira fuori un coltello: denunciato

Litiga in bar e tira fuori un coltello: ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino marocchino del 1998 per il possesso ingiustificato dell'arma. Ha avuto una discussione con un cliente di un bar di via Grego e lo ha minacciato con un coltello, calmandosi poco dopo anche grazie a un suo conoscente.

Del fatto è stata interessata la sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico 112 e sul posto si è recata una Volante, che ha rintracciato e identificato lo straniero nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Ricostruito l’episodio, il comunitario è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.