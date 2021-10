Litiga per un parcheggio e prende a calci un’auto, poi riga il cofano con la chiave: denunciato

È successo in via Valmaura. Denunciato per danneggiamento un uomo del 1971

Denunciato per danneggiamento un triestino del 1971. A seguito di una lite per motivi di parcheggio all’esterno di un supermercato in via Valmaura, ha colpito con pugni e calci il cofano e gli specchietti dell’autovettura della controparte e ha inciso con una chiave dei graffi sul cofano stesso. Sul posto è intervenuta una Volante.