Lodi: “Investiti 250mila euro nei ricreatori cittadini, pronto il campo da basket del Pitteri”

Inaugurato oggi il nuovo campo di basket e pallavolo del ricreatorio Pitteri di via San Marco. È stata in particolare risistemata la pavimentazione, il nuovo canestro e piantumato un nuovo albero. Altri interventi hanno riguardato la copertura con lavori di riparazione e impermeabilizzazione dei tetti piani, la ripulitura dei canali di gronda e coppi, la sostituzione dei serramenti esterni e l'aggiustamento della rete di recinzione dietro al campo di calcetto.

"Anni fa qui c’era un grande albero poi caduto – ha sottolineato l’assessore Angela Brandi - che è stato sostituito con una nuova alberatura, è stato installato un nuovo gioco e un nuovo canestro. Il nuovo gioco è stato donato dagli Alpini per un importo di 10mila euro”.