Lotteria Italia, a Trieste un premio da 100 mila euro

TRIESTE - Un premio da 100 mila euro è stato vinto nel capoluogo regionale a seguito dell'attesa estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. L'estrazione è avvenuta ieri 6 gennaio. In Friuli Venezia Giulia Udine porta a casa due premi da 40 mila euro, mentre nessun premio è andato né a Gorizia, né a Pordenone. Tra Roma, Milano e Napoli sono stati acquistati ben 50 tagliandi vincenti, tra prima, seconda e terza categoria. In particolare a Roma sono andati 27 premi (per un totale di circa 700 mila euro), ma neanche uno di prima categoria.