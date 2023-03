Corteo 'Lotto Marzo': in centinaia per i diritti delle donne

Sono diverse centinaia le persone scese in strada per 'Lotto Marzo', il corteo "per la lotta transfemminista", organizzato dalle attiviste del movimento 'Non una di meno'. La manifestazione, partita da foro Ulpiano, passerà da via Giustiniano, piazza Oberdan, via Carducci, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza Libertà, corso Cavour, via Milano, via Roma, per chiudere in piazza della Borsa.