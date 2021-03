Quaterna da 60mila euro, la fortuna bacia ancora Trieste

Al di là delle preoccupazioni per l'imminente passaggio in zona rossa del Friuli Venezia Giulia, la fortuna continua a sorridere alla provincia di Trieste. Dopo i tre cinque al SuperEnalotto registrati in pochi giorni (uno in un bar di via Flavia e due a Muggia ndr) il Lotto regala ad un fortunato vincitore una quaterna da 60mila euro. La persona ha giocato, su tutte le ruote, la combinazione 2,18, 37 e 47. Complessivamente sul territorio nazionale la giornata di ieri 11 marzo ha regalato premi per circa 2,2 milioi di euro.