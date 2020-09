Lubiana riduce la quarantena: da 14 a 10 giorni

Nella giornata di ieri, 10 settembre, il governo sloveno ha deciso di ridurre la quarantena obbligatoria per tutti coloro che entrano nel Paese da Stati considerati a rischio, da 14 a 10 giorni. La notizia è stata data dal portavoce del governo per l'emergenza Covid-19, Jelko Kacin, riportata da La Voce.hr. La misura coinvolge quindi anche la Croazia. Austria e Ungheria invece, dove il numero di contagi è in crescita, non sono state inserite nella lista "rossa".

