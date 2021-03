Ragazzo di 27 anni scomparso, la Polizia Locale lo ritrova in via San Nicolò

L'hanno ritrovato in via San Nicolò, un po' spaesato ma tutto sommato in buone condizioni. Luca Trebbi, il 27enne scomparso nel primo pomeriggio i cui genitori avevano lanciato l'appello, è stato individuato da una pattuglia della Polizia Locale in via San Nicolò. Circa una decina di volontari dell'associazione Calicanto (tra le quali anche l'assessore ai Servizi Sociali del comune di Trieste, Carlo Grilli e la presidente del sodalizio, la dottoressa Giannello ndr), si erano messe sulle tracce del giovane triestino. Una storia a lieto fine.